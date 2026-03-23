23 марта, 02:51

Александрова и Столлар вышли во второй круг парного турнира в Майами

Павел Лопатко

Россиянка Екатерина Александрова и венгерка Фанни Столлар победили американок Алисию Паркс и Слоан Стивенс в матче первого круга теннисного турнира в Майами — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 57 минут. Победительницы выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-поинта из 5. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующими соперницами Александровой и Столлар станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Алисия Паркс/Слоан Стивенс (США, WC) — 6:2, 6:2

Читайте также
Литовскому бойцу включили гимн СССР на турнире MMA в Вильнюсе
Плющенко занял первое место в голосовании за звание лучшего фигуриста России XXI века
Михаил Дегтярев – о снятии санкций с ВФЛА: "Тема допинга в легкой атлетике полностью закрыта"
В Якутии полномочия депутата Иванова прекращены досрочно
Расчеты FPV-дронов сбили пять гексакоптеров ВСУ в Харьковской области
Грозит ли рынку СПГ многолетний дефицит, даже если война с Ираном закончится завтра. Разбор
Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
