Александрова и Столлар вышли во второй круг парного турнира в Майами

Россиянка Екатерина Александрова и венгерка Фанни Столлар победили американок Алисию Паркс и Слоан Стивенс в матче первого круга теннисного турнира в Майами — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 57 минут. Победительницы выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-поинта из 5. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующими соперницами Александровой и Столлар станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

