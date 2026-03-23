Александрова и Столлар вышли во второй круг парного турнира в Майами
Россиянка Екатерина Александрова и венгерка Фанни Столлар победили американок Алисию Паркс и Слоан Стивенс в матче первого круга теннисного турнира в Майами — 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 57 минут. Победительницы выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-поинта из 5. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).
Следующими соперницами Александровой и Столлар станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Алисия Паркс/Слоан Стивенс (США, WC) — 6:2, 6:2
