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12 февраля 2025, 18:55

Александрова обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Алина Савинова
Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 в Дохе.

В матче третьего круга 30-летняя спортсменка за 1 час 12 минут обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:4, 6:2.

Александрова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Мертенс 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 возможного.

Следующей соперницей россиянки станет 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США, которая ранее выбила с турнира Дарью Касаткину.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2

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Теннис
Екатерина Александрова
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