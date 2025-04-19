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Сегодня, 18:28

Александрова и Шуай обыграли пару Меличар/Самсонова и вышли в полуфинал турнира в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Николь Меличар в полуфинале турнира в Штутгарте в парном разряде — 6:4, 4:6, 13:11.

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

В финале Александрова и Шуай встретятся с дуэтом Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 6:4, 4:6, 13:11

Теннис
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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