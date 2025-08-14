Теннис
14 августа, 07:48

Калинская победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в четвертом круге турнира в Цинциннати- 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Матч длился 2 часа 18 минут. 26-летняя Анна подала 5 раз навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 8 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).

В четвертьфинале Калинская сыграет против польки Игы Свентек, которая ранее переиграла румынку Сорану Кирстю — 6:4, 6:3.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Анна Калинская (Россия, 28) — Екатерина Александрова (Россия, 12) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис
Анна Калинская
Екатерина Александрова
  • uAl

    Анна - красавица! Приятно смотреть ее и ее игру!

    14.08.2025

  • _Mike N_

    а что случилось ? увеличила грудь или губы Аня ?

    14.08.2025

  • _Mike N_

    увеличила грудь ?

    14.08.2025

  • _Mike N_

    Молодец Аня - перестала сношаться с иностранцами и сразу заиграла в теннис !:laughing:

    14.08.2025

  • evmeslov

    14.08.2025

  • Из Алматы

    Катя хорошо играла первый сет и бОльшую часть второго. Но банально не хватило сил; выдохлась, начала больше ошибаться. На третий сет её просто не хватило. Если хочет "перезагрузить" карьеру, надо всерьёз заняться своей выносливостью. 30 лет - много, но не так уж, чтобы не было реальной возможности усилиться. Ну, а Аня играла достаточно собранно, но часто не шла первая подача, и из-за этого нервничала. С Игой будет трудней, но Аня её уже побеждала...

    14.08.2025

  • Иван Л.

    вообще, это ж насколько крыша улетела блин, у меня не укладывается никак. ну тут сильное лечение и то вряд ли поможет. аминазин и прочее. не знаю.... просто если не западло такое, то значит полный абзац с башкой. ну и хрен с ним, пускай страдает раз нравится, а мы по нормальному разберёмся все равно

    14.08.2025

  • hant64

    Да, вот именно поощрение такого его поведения - это и не есть гуд).

    14.08.2025

  • Иван Л.

    согласен. так-то пофиг. но получается как бы поощрение гниды, перебьется

    14.08.2025

  • f0rz

    С ноги просто заехал)

    14.08.2025

  • hant64

    Мне лайки ему как бы всё равно, честно говоря, похрен, но вот то, что люди с ним вообще в диалоги вступают, вот это не есть айс. А это чмо только этого и ждёт, чтобы на него внимание обратили. Ну больной человек, очевидно.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    спал нынче мало - не узрил

    14.08.2025

  • Иван Л.

    вот же гнида! спасибо, убрал!

    14.08.2025

  • Андрей Александрович

    Игу на вылет сделать теперь надо

    14.08.2025

  • hant64

    Иван, ты уроду фифке ставишь лайки. Внимательней.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    ну это как сказать. все щас зависит от настроения и состояния Нюты,. если готова и будет улыбаться, то польке не сильно светит. прям уверен. но если... мешается

    14.08.2025

  • hаnt64

    После первого сета, казалось, Катя легко доведет до победы. Не смогла. Правда дальше, со Сьонтек ни одной, ни другой ничего бы не светило...

    14.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Александрова зашкварилась, играя в паре с австралийской ковырялкой. Теперь не будет ей удачи в теннисе, удача теперь будет только в однополой любви.

    14.08.2025

  • Алехандрохорс

    Анну с тяжелой победой. Доказывает, что пока она в Америке лучшая из россиянок. А заметки в СЭ пишут - днище. Читаешь ляпы - тошно. Двоечники. Таких сразу увольнять.

    14.08.2025

  • hant64

    Козинов, тебя за это утро уволить нужно дважды - один раз за фамилию, второй раз за фото. Идиот бухой.

    14.08.2025

  • rake

    блин, раньше так нравилась внешность Ани, сейчас конечно изуродовала себя. вот что теннис проклятый делает с людьми

    14.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    До пластической операции Калинская была интереснее. Вот зачем себя испортила.

    14.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Кандинский всегда в моде.

    14.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Аня настолько сурова, что на фото ее не узнать!)))

    14.08.2025

  • joludev.alexander

    Это точно Анна?

    14.08.2025

  • Иван Л.

    вот же дебилы!!!!!:rofl:

    14.08.2025

  • Николай Шибаев

    Анна с победой,два сета сражение!

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Толком не смотрел, бо... Не мог! Это те две девчонки, за которых больше всего болею! Ну мазо же... Самсонова и Мирра вне рамок, там по другому. Не больше, по другому. Анька была лучше в том, что видел. Коротко. С победой. Анюта! Катя, прибавляй в фмзике!

    14.08.2025

  • fonkom

    А фото заменить не успели)

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Сначала написали, что выиграла Катя. Дебилы. Потом КаДинская. Дебилы

    14.08.2025

  • hovawart645

    И фото смени, корреспондент)

    14.08.2025

  • hovawart645

    Калинская выиграла! Проснитесь!!

    14.08.2025

  • lerik80

    Так кто кого,бнять.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Да неужели? Дебилы

    14.08.2025

