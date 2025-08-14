Калинская победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в четвертом круге турнира в Цинциннати- 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Матч длился 2 часа 18 минут. 26-летняя Анна подала 5 раз навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 8 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).

В четвертьфинале Калинская сыграет против польки Игы Свентек, которая ранее переиграла румынку Сорану Кирстю — 6:4, 6:3.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анна Калинская (Россия, 28) — Екатерина Александрова (Россия, 12) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1