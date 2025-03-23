Теннис
23 марта, 23:32

Эала — о победе над Киз: «Это достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень»

Сергей Ярошенко

140-я ракетка мира Александра Эала прокомментировала сенсационную победу над 5-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (6:4, 6:2) в третьем круге турнира в Майами.

«В детстве было тяжело... откуда я родом, не было никого, кто мог бы проложить путь. Надеюсь, это достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень. Думаю о своих родителях, которые сейчас смотрят. Я не могу им позвонить, потому что у меня интервью, но я позвоню им после этого», — сказала теннисистка в интервью на корте после матча.

Теннисистка стала первой в истории филиппинкой, обыгравшей соперницу из топ-10 рейтинга WTA. В четвертом круге 19-летняя Эала встретится с 11-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

  • Из Алматы

    Эйяла победила уже вторую обладательницу титула БШ - сначала Остапенко, теперь Киз. Причём по делу. Живчик с хорошей техникой и довольно крепкой "менталкой". Не удивлюсь, если в будущем она с Миррой будут бороться за титулы и статус первой ракетки мира. И не помню, из Филиппин когда-либо хоть в каком-то виде спорта были выдающиеся спортсмены?..

    24.03.2025

  • hant64

    Вот это выдала девушка ноунейм, Киз хлопнула. Молодец, так и продолжай, 19 лет - всё впереди.

    24.03.2025

