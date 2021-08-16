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Джорджи прокомментировала победу на турнире в Монреале

06:12
Камила Джорджи. Фото Twitter
Камила Джорджи. Фото Twitter

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поделилась впечатлениями от победы в финале турнира в Монреале над Каролиной Плишковой (6:3, 7:5).

«Я действительно думаю, что была очень эмоциональна внутри. Я не из тех, кто показывает много эмоций. Конечно, это просто потрясающе. Я очень рада тому, что смогла сделать. Мне кажется, что теперь играю лучше. Я лучше знаю, как выбирать удары, когда мне нужно немного замедлиться или ускориться. Я думаю, это добавило больше вариаций в моей игре», — приводит слова Джорджи официальный сайт турнира.

Для 29-летней итальянки это первая победа на турнире WTA 1000.

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Сергей Разин все материалы автора

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