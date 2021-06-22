Джорджи обыграла Плишкову в первом раунде турнира в Истборне
18:18
Итальянская теннисистка Камила Джорджи победила итальянку Каролину Плишкову (2:6, 6:2, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Канадка Бьянка Андрееску победила американку Кристину Макхэйл (6:4, 2:6, 6:2). Латвийская теннисистка Анастасия Севастова выиграла у украинки Марты Костюк (6:1, 6:7 (6:8), 6:4).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Джорджи (Италия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 2:6, 6:2, 6:2
Бьянка Андрееску (Канада, 3) — Кристина Макхэйл (США, Q) — 6:4, 2:6, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, LL) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:4
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