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Джорджи обыграла Плишкову в первом раунде турнира в Истборне

18:18
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи победила итальянку Каролину Плишкову (2:6, 6:2, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Канадка Бьянка Андрееску победила американку Кристину Макхэйл (6:4, 2:6, 6:2). Латвийская теннисистка Анастасия Севастова выиграла у украинки Марты Костюк (6:1, 6:7 (6:8), 6:4).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 2:6, 6:2, 6:2

Бьянка Андрееску (Канада, 3) — Кристина Макхэйл (США, Q) — 6:4, 2:6, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, LL) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:4

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