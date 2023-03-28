Пегула о Потаповой: «Последние два-три турнира она выступает хорошо»

Американка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Анастасией Потаповой в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами.

«Это будет очень тяжелый матч. Я только что играла с ней в Индиан-Уэллсе (Пегула выиграла со счетом 3:6, 6:4, 7:5), и у нас была настоящая битва. Она играла на очень высоком уровне. Последние два-три турнира она выступает хорошо. Сейчас она уверена в себе, она стремится к победе. Я думаю, что ей, вероятно, нравятся эти условия. Я собираюсь использовать то, чему научилась в прошлый раз, и я уверена, что она сделает то же самое, и мы проведем хороший матч», — приводит слова Пегулы сайт WTA.

Матч между Потаповой и Пегулой пройдет в ночь на 29 марта.