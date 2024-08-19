Соболенко сыграет с Пегулой в финале турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу в полуфинале турнира в Цинциннати. В трех сетах она обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:2, 3:6, 6:3.

Матч длился 1 час 56 минут.

В финале Пегула встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 3:6, 6:3