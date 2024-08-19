Соболенко сыграет с Пегулой в финале турнира в Цинциннати
Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу в полуфинале турнира в Цинциннати. В трех сетах она обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:2, 3:6, 6:3.
Матч длился 1 час 56 минут.
В финале Пегула встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 3:6, 6:3
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