26 февраля, 22:42

Блинкова сыграет против Пегулы в четвертьфинале турнира в Остине

Алина Савинова

Американская теннисистка Джессика Пегула победила испанку Нурию Паррисас-Диас во втором круге турнира в Остине.

Встреча длилась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 4-й ракетки мира.

В четвертьфинале Пегула встретится с россиянкой Анной Блинковой, которая ранее обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (6:2, 6:2).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 1) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:1, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
Джессика Пегула
