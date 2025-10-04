Теннис
Сегодня, 15:40

Носкова сыграет с Анисимовой в финале турнира в Пекине

Сергей Ярошенко

Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира в Пекине — 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

Матч продлился 2 часа 29 минут.

На счету Носковой 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Пегула 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

В финале турнира в столице Китая 20-летняя Носкова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Линда Носкова (Чехия, 26) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)

Теннис
Джессика Пегула
