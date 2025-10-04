Носкова сыграет с Анисимовой в финале турнира в Пекине
Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира в Пекине — 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).
Матч продлился 2 часа 29 минут.
На счету Носковой 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Пегула 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.
В финале турнира в столице Китая 20-летняя Носкова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Линда Носкова (Чехия, 26) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)
