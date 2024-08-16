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Сегодня, 22:41

Пегула выиграла у Муховой во втором круге турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Американка Джессика Пегула победила чешку Каролину Мухову во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 5:7, 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 20 минут.

В третьем круге шестая ракетка мира встретится с соотечественницей Тэйлор Таунсенд, которая победила россиянку Дарью Касаткину.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 5:7, 6:4, 6:2

Теннис
Джессика Пегула
Каролина Мухова
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