Пегула выиграла у Муховой во втором круге турнира в Цинциннати
Американка Джессика Пегула победила чешку Каролину Мухову во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 5:7, 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 20 минут.
В третьем круге шестая ракетка мира встретится с соотечественницей Тэйлор Таунсенд, которая победила россиянку Дарью Касаткину.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 5:7, 6:4, 6:2
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