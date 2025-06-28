Пегула обыграла Свентек в финале турнира в Бад-Хомбурге

Американская теннисистка Джессика Пегула победила польку Игу Свентек в финале турнира в Бад-Хомбурге — 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

31-летняя американка выиграла девятый титул в карьере на турнирах категории WTA в одиночном разряде. Также это ее третий трофей в 2025 году.

Свентек сыграла в 26-м финале за карьеру и потерпела пятое поражение.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 1) — Ига Свентек (Польша, 4) — 6:4, 7:5