28 июня, 16:31

Пегула обыграла Свентек в финале турнира в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джессика Пегула.
Фото Reuters

Американская теннисистка Джессика Пегула победила польку Игу Свентек в финале турнира в Бад-Хомбурге — 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

31-летняя американка выиграла девятый титул в карьере на турнирах категории WTA в одиночном разряде. Также это ее третий трофей в 2025 году.

Свентек сыграла в 26-м финале за карьеру и потерпела пятое поражение.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 1) — Ига Свентек (Польша, 4) — 6:4, 7:5

Теннис
Джессика Пегула
Ига Свентек
  • Я из Волгограда

    А что это за "известные события в семье Иги"? Которые известны только вам. Дедушка умер? Любая смерть - горе для близких людей. Но он ведь умер в апреле 2025 года. А титулов она не видела с начала июня 2024 года. Почти год без титулов прошёл для польской теннисистки до смерти родственника. Да и Мирра Андреева дважды в этом году побеждала Игу Швентек на тот момент, когда дедушка польской теннисистки был ещё жив и здоров. Так что не надо сюда притягивать за уши "известные события в семье Иги" ...

    28.06.2025

  • Я из Волгограда

    Он шу-шуть вперёд забежал. С понедельника она станет четвёртой. А на сегодняшний день она пока восьмая. Но ведь это несолидно звучит, правда? То ли дело - четвёртая ракетка мира...

    28.06.2025

  • hant64

    Дурачок, так в дерьме то ты бултыхаешься, причём исключительно в своём. Ну хоть один положительный момент для тебя:grin::grin:

    28.06.2025

  • 678ugu

    Да. тяжелая эта работа, из болота тащить бегемота! Боюсь только за время моего отсутствия совсем в дерьмо погрузишься! Старайся бултыхаться, чтобы не утонуть. В оперу сходи или на выставку высокого искусства. Постарайся за неделю расширить кругозор!

    28.06.2025

  • Marty Friedman

    если б допинг не жрала, кепка на уши бы падала))

    28.06.2025

  • Marty Friedman

    маркуша-знатный поц им тохес

    28.06.2025

  • Александр Иванов

    четвёртое, пятое , какое значение....? для вас , да. но важно другое. Реально Ига не 8-я, а 1-я , и по числу титулов ТБШ - 5, и по коэффициенту побед к поражениям ,т.е. лучшая из сейчас играющих. Если бы не известные события в семье Иги. то она бы и сейчас была на вершине... но через год вернется, бесспорно

    28.06.2025

  • hant64

    Отдыхать? Устал, бедолага, срать на форуме? Да, тужиться тебе приходится нехило:grin:

    28.06.2025

  • 678ugu

    Какая глубокая аналитика! Мне ее будет не хватать 1 неделю Уимблдона, уеду отдыхать. Можешь выпить что-нибудь крепче кефира и с топором погоняться за родственниками. Отойди душой перед новыми захватывающими комментариями. Приеду, прочту, как сериал.

    28.06.2025

  • Faierman 32

    А с какого это перепугу Швентек 4я?Если по рейтингу на 23июня она 8я,как раз вслед за Андреевой

    28.06.2025

  • Этот финал меркнет перед тем, что я только что увидел! Финал который очень ждал! Джойнт-Эала! Давно я такого кайфа от женского тенниса не получал! Эти две девочки скоро будут рвать Тур и делить Шлемы между собой! Приятно смотреть на двух, действительно, стройных девушек, а не на толстых колобков! Хотелось бы, чтобы девчонки оправдали свой талант! По задаткам им нет равных в Туре!

    28.06.2025

  • Я из Волгограда

    Маркуша, а четвёртое место - это хорошо? И чем оно отличается от пятого места? ...На днях я тут говорил, что по итогам ЭТОГО года Мирра Андреева занимает пятое место в рейтинге. Вы, Маркуша, на это мне ответили, что это, мол, плохо. И она совсем не молодец. Кстати, в ЭТОМ же году Мирра аж два раза нахлобучила Игу Швентек. И оба раза после этого выигрывала на тех турнирах титул. А Швентек уже больше года титулов не видала. Так что прав был oleg.bob, когда сказал, что "полька всё больше и больше сдаёт позиции".

    28.06.2025

  • Я из Волгограда

    А ещё она по юниорам Уимблдон выигрывала. Это, если что, самый крупный турнир на траве. Умеет, значит, играть на траве. Вот только сейчас почему-то не получается...

    28.06.2025

  • Marty Friedman

    естесственно, когда-то крепкой первой была, сейчас дальше-хуже, что радует))

    28.06.2025

  • Александр Иванов

    успех Иги, ранее никогда не играла финал на траве.. молодец.. ждём её на вершине,там где её место

    28.06.2025

  • Mark Kaminer

    4 ракетка мира..всё больше сдаёт?

    28.06.2025

  • oleg.bob

    Полька всё больше и больше сдаёт позиции. А ведь пару лет назад думали, что это новый лидер мирового тенниса!

    28.06.2025

  • hant64

    Джессика умница, не дала почувствовать кепке, что она полноценно возвратилась в тур. С Носковой более упорный матч был, а тут только до одного брейкового мяча дала полячке добраться, который, к тому же, ещё и отыграла.

    28.06.2025

