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Рыбакина обыграла Пегулу и стала финалисткой Итогового турнира WTA

Алина Савинова
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA, проходящего в саудовском Эр-Рияде.

В полуфинале соревнований 6-я ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую 5-е место в мировом рейтинге, — 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 7 минут. Рыбакина 15 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Итогового турнира казахстанская теннисистка сыграет против либо белоруски Арины Соболенко, либо американки Аманды Анисимовой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Джессика Пегула (США, 5) — 4:6, 6:4, 6:3

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Теннис
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
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