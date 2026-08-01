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Джессика Пегула — Диана Шнайдер, 1 августа 2026: где смотреть онлайн трансляцию матча WTA турнира в Вашингтоне

Джессика Пегула — Диана Шнайдер: где смотреть трансляцию матча турнира в Вашингтоне

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Getty Images

Американка Джессика Пегула и российская теннисистка Диана Шнайдер сыграют в полуфинале турнира в Вашингтоне в субботу, 1 августа. Начало — после 21.00 по московскому времени.

Джессика Пегула — Диана Шнайдер: прямая трансляция матча турнира в Вашингтоне (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров WTA. В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

22-летняя Шнайдер — 18-я ракетка мира. 32-летняя Пегула занимает третье место в рейтинге WTA.

В 1/4 финала турнира Джессика Пегула победила россиянку Анну Калинскую в двух сетах — 6:3, 7:5. В четвертьфинале Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 6:4.

Турнир серии WTA 500 в Вашингтоне (США) стартовал 27 июля и завершится 2 августа.

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Теннис
Джессика Пегула
Диана Шнайдер
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