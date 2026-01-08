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8 января, 14:10

Пегула сыграет с Самсоновой в четвертьфинале турнира в Брисбене

Руслан Минаев

Американка Джессика Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене.

В третьем круге шестая ракетка мира победила украинку Даяну Ястремскую со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.

Пегула за выход в полуфинал турнира в Австралии сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая победила белоруску Александру Соснович (6:4, 6:4).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 4) — Даяна Ястремская (Украина) — 5:7, 6:2, 6:3

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Теннис
Даяна Ястремская
Джессика Пегула
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