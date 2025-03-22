Теннис
22 марта, 01:27

Калинская сыграет с Пегулой в третьем круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка Джессика Пегула переиграла соотечественницу Бернарду Перу во втором круге турнира в Майами — 6:4, 6:4.

Матч длиля 1 час 15 минут. 31-летняя Пегула подала 2 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующей соперницей Пегулы будет россиянка Анна Калинская.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Джессика Пегула (США, 4) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:4, 6:4

Клара Таусон (Дания, 20) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 7:5

Эмма Радукану (Великобритания) — Эмма Наварро (США, 8) — 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:3)

Каролина Мухова (Чехия, 15) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:0 отказ 2-го игрока

Маккартни Кесслер (США) — Линда Носкова (Чехия, 30) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4)

Теннис
Виктория Азаренко
Джессика Пегула
Каролина Мухова
Свентек вышла в третий круг турнира в Майами

Андреева переиграла Кудерметову во втором круге турнира в Майами

КХЛ на Кинопоиске

