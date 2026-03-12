Пегула обыграла Бенчич в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла швейцарку Белинду Бенчич в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 49 минут. 32-летняя американка подала 8 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Следующей соперницей будет победитель матча Сонай Картал — Елена Рыбакина.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:3, 7:6 (7:5)