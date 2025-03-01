Блинкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Остине
Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира — 2:6, 2:6.
Матч продолжался 59 минут. 26-летняя россиянка ни разу не подала навылет, жопустила 5 двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. У ее соперницы — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 7).
Следующей соперницей Пегулы будет австралийка Айла Томлянович, каоторая обыграла японку Ену Шибахару — 7:5, 3:6, 7:6 (10:8).
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:2
Айла Томлянович (Австралия, WC) — Ена Шибахара (Япония, Q) — 7:5, 3:6, 7:6 (10:8)
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