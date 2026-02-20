Пегула победила Анисимову и вышла в финал «тысячника» в Дубае
Американка Джессика Пегула стала финалисткой турнира WTA 1000 в Дубае.
В полуфинале 5-я ракетка мира победила соотечественницу Аманду Анисимову, занимающую 6-ю строчку в рейтинге WTA, со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 3 минуты.
В финале Пегула сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Коко Гауфф (США).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 4) — Аманда Анисимова (США, 2) — 1:6, 6:4, 6:3
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