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Пегула победила Анисимову и вышла в финал «тысячника» в Дубае

Руслан Минаев

Американка Джессика Пегула стала финалисткой турнира WTA 1000 в Дубае.

В полуфинале 5-я ракетка мира победила соотечественницу Аманду Анисимову, занимающую 6-ю строчку в рейтинге WTA, со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 3 минуты.

В финале Пегула сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Коко Гауфф (США).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 4) — Аманда Анисимова (США, 2) — 1:6, 6:4, 6:3

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Теннис
Аманда Анисимова
Джессика Пегула
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