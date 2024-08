Грачева выбыла в первом круге турнира в Кливленде

Представляющая Францию Варвара Грачева проиграла испанке Джессике Бусас Манейро в первом круге турнира в Кливленде — 6:4, 3:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 14 минут.

80-я ракетка мира во втором круге встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, 3) — Саяка Ишии (Япония, Q).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Бусас Манейро (Испания, Q) — Варвара Грачева (Франция) — 4:6, 6:3, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ван Яфань (Китай) — 6:4, 6:1