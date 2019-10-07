Дзаламидзе в паре с Морозовой не смогла пробиться во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе в паре с представительницей Белоруссии Лидией Морозовой уступила немке Николе Гойер и француженке Эликсан Лешемии — 6:1, 4:6, 5:10.

Их матч продолжался 1 час 15 минут. Во втором круге Гойер и Лешемия сыграют с парой Анна Блинкова (Россия)/Макото Ниномия (Япония) или Маргарита Гаспарян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Никола Гойер/Эликсан Лешемия (Германия/Франция) — Натела Дзаламидзе/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 1:6, 6:4, 10:5