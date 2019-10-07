Дзаламидзе в паре с Морозовой не смогла пробиться во второй круг турнира в Линце
18:22
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе в паре с представительницей Белоруссии Лидией Морозовой уступила немке Николе Гойер и француженке Эликсан Лешемии — 6:1, 4:6, 5:10.
Их матч продолжался 1 час 15 минут. Во втором круге Гойер и Лешемия сыграют с парой Анна Блинкова (Россия)/Макото Ниномия (Япония) или Маргарита Гаспарян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Никола Гойер/Эликсан Лешемия (Германия/Франция) — Натела Дзаламидзе/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 1:6, 6:4, 10:5
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