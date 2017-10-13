Дзаламидзе в паре с Кнолл вышла в полуфинал турнира в Линце

Россиянка Натела Дзаламидзе в паре со швейцаркой Ксенией Кнолл вышла в полуфинал турнира в Линце. Сегодня они в двух сетах обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову.

В полуфинале Дзаламидзе и Кнолл сыграют с румынкой Михаэлой Бузарнеску и грузинкой Оксаной Калашниковой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) - Киченок Н./Родионова Ан. (Украина/Австралия, 4) - 6:3, 6:2