Дзаламидзе и Юван вышли во второй раунд парного турнира в Клуж-Напоке
20:22
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и словенка Кая Юван пробились во второй раунд турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) в парном разряде.
В первом раунде они обыграли пару Илинка Амарией/Бриана Сабо (Румыния) — 6:1, 6:3.
Их следующими соперниками стали победители матча Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — Анна Данилина/Ульрикке Эйкери (Казахстан/Норвегия).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — Илинка Амарией/Бриана Сабо (Румыния, WC) — 6:1, 6:3
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