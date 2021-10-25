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Дзаламидзе и Юван вышли во второй раунд парного турнира в Клуж-Напоке

20:22
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Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и словенка Кая Юван пробились во второй раунд турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) в парном разряде.

В первом раунде они обыграли пару Илинка Амарией/Бриана Сабо (Румыния) — 6:1, 6:3.

Их следующими соперниками стали победители матча Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — Анна Данилина/Ульрикке Эйкери (Казахстан/Норвегия).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — Илинка Амарией/Бриана Сабо (Румыния, WC) — 6:1, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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