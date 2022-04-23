Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова вышли в финал парного турнира в Стамбуле.

В полуфинале они победили Алисию Барнетт и Оливию Николлс из Великобритании со счетом 0:6, 6:4, 10:8. Матч продолжался 1 час 25 минут.

В финале россиянки сыграют с победительницами матча Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания) — Оксана Калашникова/Мию Като (Грузия/Япония).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) — 0:6, 6:4, 10:8