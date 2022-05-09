Дзаламидзе и Морозова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Риме

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и белоруска Лидия Морозова не смогли выйти во второй круг турнира в Риме.

В первом круге они проиграли Кейтлин Кристиан и Хань Синьюнь со счетом 6:7 (9:11), 3:6.

В следующем раунде Кристиан и Синьюнь сыграют с Алексой Гуарачи из Чили и Андреей Клепач из Словении.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Кейтлин Кристиан/ Хань Синьюнь (США/Китай) — Натела Дзаламидзе/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 7:6 (11:9), 6:3