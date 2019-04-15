Дьяченко поднялась на 37-е место в чемпионской гонке WTA

Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 37-ю строчку чемпионской гонки WTA. Вероника Кудерметова – 41-я.
В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 15 апреля
1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 2735
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2371
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2305
4 (4). Эшли Барти (Австралия) – 1855
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1784
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
7 (7). Анкелик Кербер (Германия) – 1455
8 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1366
9 (9). Симона Халеп (Румыния) – 1246
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 1176
23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 642...
30 (29). Екатерина Александрова (Россия) – 536…
37 (57). Виталия Дьяченко (Россия) – 443...
41 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 418...
48 (42). Вера Звонарёва (Россия) – 375...
55 (47). Мария Шарапова (Россия) – 355...
75 (78). Евгения Родина (Россия) – 275…
78 (68). Наталья Вихлянцева (Россия) – 263...
85 (77). Анна Блинкова (Россия) – 248
95 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 210
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