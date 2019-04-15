08:47 | Теннис — WTA

Дьяченко поднялась на 37-е место в чемпионской гонке WTA

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Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 37-ю строчку чемпионской гонки WTA. Вероника Кудерметова – 41-я.

В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 15 апреля

1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 2735

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2371

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2305

4 (4). Эшли Барти (Австралия) – 1855

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1784

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757

7 (7). Анкелик Кербер (Германия) – 1455

8 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1366

9 (9). Симона Халеп (Румыния) – 1246

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 1176

23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 642...

30 (29). Екатерина Александрова (Россия) – 536…

37 (57). Виталия Дьяченко (Россия) – 443...

41 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 418...

48 (42). Вера Звонарёва (Россия) – 375...

55 (47). Мария Шарапова (Россия) – 355...

75 (78). Евгения Родина (Россия) – 275…

78 (68). Наталья Вихлянцева (Россия) – 263...

85 (77). Анна Блинкова (Россия) – 248

95 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 210

* - оложение в предыдущем рейтинге

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