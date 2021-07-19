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Дьяченко обыграла Грабер и вышла во второй раунд турнира в Палермо

20:50
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй раунд турнира WTA в Палермо (Италия). В первом раунде она обыграла австралийку Юлию Грабер (6:3, 7:6 (7:5)).

Следующей соперницей россиянки станет француженка Осеан Доден.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Виталия Дьяченко (Россия) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:3, 7:6 (7:5)

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Евгений Петров все материалы автора

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