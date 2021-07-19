Дьяченко обыграла Грабер и вышла во второй раунд турнира в Палермо
20:50
Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй раунд турнира WTA в Палермо (Италия). В первом раунде она обыграла австралийку Юлию Грабер (6:3, 7:6 (7:5)).
Следующей соперницей россиянки станет француженка Осеан Доден.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Виталия Дьяченко (Россия) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:3, 7:6 (7:5)
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