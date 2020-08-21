Дьяченко не смогла пройти квалификацию турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в полуфинале конференции турнира в Цинциннати уступила сербке Нине Стоянович со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Стоянович в финале конференции встретится с победительницей пары Аранча Рус (Голландия) — Штефани Шегеле (Швейцария).

Турнир в Цинциннати в этом году проходит в Нью-Йорке из-за эпидемиологической обстановки. Призовые на турнире среди женщин — 2 944 486 долларов. В 2019 году победительницей стала американка Мэдисон Киз, обыгравшая в финале Светлану Кузнецову.