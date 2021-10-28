Дьяченко и Панова вышли во второй круг турнира в Курмайере

Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Александра Панова вышли во второй круг турнира в Курмайере. В двух сетах они переиграли итальянок Лючию Бронцетти и Мартину Карегаро — 6:3, 6:3.

Следующими соперницами россиянок будут Ингрид Нил и Алисия Росольска.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Виталия Дьяченко/Александра Панова (Россия) — Лючия Бронцетти/Мартина Карегаро (Италия, WC) — 6:3, 6:3