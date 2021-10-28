Дьяченко и Панова вышли во второй круг турнира в Курмайере
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Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Александра Панова вышли во второй круг турнира в Курмайере. В двух сетах они переиграли итальянок Лючию Бронцетти и Мартину Карегаро — 6:3, 6:3.
Следующими соперницами россиянок будут Ингрид Нил и Алисия Росольска.
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Виталия Дьяченко/Александра Панова (Россия) — Лючия Бронцетти/Мартина Карегаро (Италия, WC) — 6:3, 6:3
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