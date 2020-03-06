Дьяченко и Дзаламидзе проиграли в полуфинале парного турнира в Лионе

Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе не сумели выйти в финал турнира WTA в Лионе (Франция) в парном разряде. В полуфинале их обыграл дуэт Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — 6:3, 6:1.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:3, 6:1