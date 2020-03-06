Дьяченко и Дзаламидзе проиграли в полуфинале парного турнира в Лионе
14:02
Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе не сумели выйти в финал турнира WTA в Лионе (Франция) в парном разряде. В полуфинале их обыграл дуэт Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — 6:3, 6:1.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:3, 6:1