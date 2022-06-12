Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский отреагировал на победу Екатерины Александровой над Ариной Соболенко на турнире WTA 250 в Нидерландах.

«Вчера меня спрашивали, может ли Александрова обыграть Соболенко, я сказал, что может, если она покажет тот уровень игры, который она показывала в течение всего турнира. Особенно мне понравился полуфинал по уровню игры. Она молодчина, играла здорово. Очень хороший результат — победить на турнире. Как ты шел к этой победе — по большому счету не столь важно. То, что она один сет проиграла за весь турнир, это можно считать хорошим результатом, но самое главное, что она победила. Я ее поздравляю с этим», — сказал Ольховский.

В финале 27-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом (7:5, 6:0).

Россиянка выиграла второй титул WTA в карьере — первый она взяла в 2020-м в Шэньчжэне.