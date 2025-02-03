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Сегодня, 20:10

Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова возвращается в теннис

Руслан Минаев
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Петра Квитова.
Фото Global Look Press

Чешская теннисистка Петра Квитова объявила о возвращении в профессиональный спорт.

«Я хочу сообщить вам волнующие новости. После 15 месяцев перерыва, связанного с моим малышом Петром, я возвращаюсь в теннис. Я очень соскучилась по игре. Планирую выступить в этом месяце на турнире в Остине, а после в Индиан-Уэллсе и Майами. Так что до скорых встреч», — написала двукратная чемпионка Уимблдона.

Турнир в Остине пройдет с 24 февраля по 2 марта.

34-летняя Квитова за карьеру выиграла 31 турнир WTA, среди которых два турнира «Большого шлема», девять турниров серии WTA 1000 и один Итоговый.

Теннис
Петра Квитова
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