Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова возвращается в теннис

Чешская теннисистка Петра Квитова объявила о возвращении в профессиональный спорт.

«Я хочу сообщить вам волнующие новости. После 15 месяцев перерыва, связанного с моим малышом Петром, я возвращаюсь в теннис. Я очень соскучилась по игре. Планирую выступить в этом месяце на турнире в Остине, а после в Индиан-Уэллсе и Майами. Так что до скорых встреч», — написала двукратная чемпионка Уимблдона.

Турнир в Остине пройдет с 24 февраля по 2 марта.

34-летняя Квитова за карьеру выиграла 31 турнир WTA, среди которых два турнира «Большого шлема», девять турниров серии WTA 1000 и один Итоговый.