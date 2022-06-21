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Сегодня, 23:12

Серена Уильямс и Онс Жабер отыгрались с матчбола и вышли в четвертьфинал турнира в Истборне

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Дуэт теннисисток Серена Уильямс/Онс Жабер обыграл пару Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо в первом круге парного разряда турнира WTA в Истборне (Великобритания) — 2:6, 6:3, 13:11.

В третьем сете Уильямс и Жабер отыгрались с матчбола.

В четвертьфинале турнира пара встретится с японо-тайваньским дуэтом Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International Eastbourne

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Серена Уильямс/Онс Жабер (США, Тунис) — Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия, Испания) — 2:6, 6:3, 13:11

Серена Уильямс
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