Серена Уильямс и Онс Жабер отыгрались с матчбола и вышли в четвертьфинал турнира в Истборне
Дуэт теннисисток Серена Уильямс/Онс Жабер обыграл пару Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо в первом круге парного разряда турнира WTA в Истборне (Великобритания) — 2:6, 6:3, 13:11.
В третьем сете Уильямс и Жабер отыгрались с матчбола.
В четвертьфинале турнира пара встретится с японо-тайваньским дуэтом Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International Eastbourne
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Серена Уильямс/Онс Жабер (США, Тунис) — Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия, Испания) — 2:6, 6:3, 13:11
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