Донна Векич: «Я завершила карьеру Шараповой»

Донна Векич рассказала о тренировках с Марией Шараповой. Россиянка завершила карьеру после поражения от хорватки.

— Никто об этом не знает, но в межсезонье мы много тренировались вместе, — приводит слова Векич gotennis со ссылкой на Podcast Inkubator. — Тогда она меня просто разнесла — 6:1. Конечно, тренировочные матчи — это совсем другое, но она была в отличной форме. Я думала, Мария возьмет какой-то титул, а в итоге я же и завершила ее карьеру.

Также она рассказала о перспективах молодых соперниц.

— Я уверена, что надолго Кенин в первой десятке не задержится. Да и Андрееску тоже — ее серьезно подведет здоровье, все эти травмы. Думаю так. Осака и Бенчич — возможно. Не уверена, но возможно.