Донна Векич: "Полуфинальный матч будет сложным хоть со Звонаревой, хоть с Касаткиной"

Хорватская теннисистка Донна Векич призналась, что рада выходу в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге. 22-летняя спортсменка, в четвертьфинале обыгравшая чешку Петру Квитову, встретится с победительницей пары Вера Звонарева - Дарья Касаткина.

- Я очень счастлива, - приводит слова Векич официальный сайт турнира. - В начале соревнований я сказала, что была бы очень рада задержаться здесь до выходных - и вот я в полуфинале! Независимо от того, кто станет теперь моей следующей соперницей, это будет сложный матч.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля.

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