Шнайдер проиграла Векич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Диана Шнайдер в матче первого круга турнира WTA в Бад-Хомбурге в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич — 3:6, 3:6. Игра продолжалась 79 минут.
Россиянка и представительца Хорватии встречались в финале этого турнира в 2024 году, который завершился победой Шнайдер в трех сетах.
В следующем круге турнира-2025 Векич сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:3, 6:3
