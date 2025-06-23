Теннис
23 июня, 16:25

Шнайдер проиграла Векич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер в матче первого круга турнира WTA в Бад-Хомбурге в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич — 3:6, 3:6. Игра продолжалась 79 минут.

Россиянка и представительца Хорватии встречались в финале этого турнира в 2024 году, который завершился победой Шнайдер в трех сетах.

В следующем круге турнира-2025 Векич сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/badhomburg/2025/
Диана Шнайдер
Донна Векич
