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Доден обыграла Кристьян и пробилась в полуфинал турнира в Палермо

19:46
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Французская теннисистка Осеан Доден победила румынку Жаклин Кристьян (6:7 (6:8), 6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Палермо (Италия).

Матч продолжался 2 часа и 31 минуту. В полуфинале Доден сыграет с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Осеан Доден (Франция, 6) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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