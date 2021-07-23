Доден обыграла Кристьян и пробилась в полуфинал турнира в Палермо
19:46
Французская теннисистка Осеан Доден победила румынку Жаклин Кристьян (6:7 (6:8), 6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Палермо (Италия).
Матч продолжался 2 часа и 31 минуту. В полуфинале Доден сыграет с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Осеан Доден (Франция, 6) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4
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