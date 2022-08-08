Дмитриева назвала победу Самсоновой очень важной для российского тенниса

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Людмилы Самсоновой на турнире в Вашингтоне.

«Это очень важная победа для российского тенниса. Самсонова — молодой игрок. Она сейчас на подъеме. Людмила является агрессивным и активным игроком, который еще многое может сделать», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В финале россиянка обыграла Кайи Канепи из Эстонии. Первый сет остался за соперницей Самсоновой — 4:6, но потом россиянка переломила ход встречи и забрала две следующие партии — 6:3, 6:3. Продолжительность финального матча составила 1 час и 46 минут.

Для 23-летней Самсоновой этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.