Дияс не пустила Блинкову в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне проиграла Зарине Дияс из Казахстана со счетом 1:6, 7:6 (11:9), 4:6.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:7 (9:11), 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 7:6 (7:2)