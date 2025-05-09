Теннис
9 мая, 16:07

Динара Сафина подтвердила, что завершила сотрудничество со Шнайдер

Ана Горшкова
Корреспондент

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина сообщила, что завершила тренерское сотрудничество с теннисисткой Дианой Шнайдер.

«Всем привет! У меня все хорошо, я вернулась домой в Монако. Огромная благодарность за поддержку, которую вы нам оказывали. Я завершила свое сотрудничество с Дианой. Искренне ей желаю удачи, семейного счастья и чтобы все ее цели и задачи были достигнуты. Мы обязательно будем за нее болеть и держать кулачки», — сказала Сафина в видео для Telegram-канала «Больше!».

Сафина тренировала 21-летнюю теннисистку с апреля 2025 года. Они работали вместе на турнирах в Штутгарте и Мадриде.

Диана Шнайдер и&nbsp;Динара Сафина.«Она вернулась домой, в Барселону». Шнайдер объявила о прекращении сотрудничества с Динарой Сафиной
Источник: https://t.me/tennis_bolshe/19330
Теннис
Диана Шнайдер
Динара Сафина
