Динара Сафина подтвердила, что завершила сотрудничество со Шнайдер

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина сообщила, что завершила тренерское сотрудничество с теннисисткой Дианой Шнайдер.

«Всем привет! У меня все хорошо, я вернулась домой в Монако. Огромная благодарность за поддержку, которую вы нам оказывали. Я завершила свое сотрудничество с Дианой. Искренне ей желаю удачи, семейного счастья и чтобы все ее цели и задачи были достигнуты. Мы обязательно будем за нее болеть и держать кулачки», — сказала Сафина в видео для Telegram-канала «Больше!».

Сафина тренировала 21-летнюю теннисистку с апреля 2025 года. Они работали вместе на турнирах в Штутгарте и Мадриде.