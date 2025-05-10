Шнайдер вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах победила представительницу Румынии Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Риме — 6:3, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 4 эйса, ни одной «двойной» и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

В следующем раунде Шнайдер сыграет против победительницы пары Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Джессика Пегула (США, 3).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:3, 6:3