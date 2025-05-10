Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

10 мая, 16:03

Шнайдер вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах победила представительницу Румынии Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Риме — 6:3, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 4 эйса, ни одной «двойной» и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

В следующем раунде Шнайдер сыграет против победительницы пары Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Джессика Пегула (США, 3).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:3, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Диана Шнайдер
Читайте также
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кот-матрос

    По-моему 3 эйса было.

    10.05.2025

  • fonkom

    Растёшь, дурашка, умнеешь, что ли? Раньше бы написал, что вынесет) Надоело в лужу садиться, горе-прогнозист?)

    10.05.2025

  • _Mike N_

    Молодец Диана, мощно играет, все-таки 80 кило живого веса ! Но против Пегулы в следующем круге шансов почти нету.

    10.05.2025

  • fonkom

    Что, Мирра должна была играть в один день два парных матча?))) Дбл upd: ладно, не вижу смысла в продолжении диалога .

    10.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    А при чём тут одиночка?

    10.05.2025

  • fonkom

    Ну и сколько ты будешь галиматью писать, рассчитанную на людей, не знающих, что такое турнирная сетка? С чего это Мирра должна была сегодня играть одиночку, если она находится в другой половине сетки? Dlb

    10.05.2025

  • ValeraK

    Да, это Черчесов!

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Ну с таким тренером хук слева и апперкот, конечно, Пегулу вырубят

    10.05.2025

  • Иван Л.

    А я даже не немного) Ведь реально же кое-где просто переигрывала. Другое дело, что Шнайдер всё равно начинала поддавливать и Жаклин уже не тянула.

    10.05.2025

  • hant64

    Так у неё же есть тренер, и кто он, все знают)).

    10.05.2025

  • TokTram_

    Без хлебобулочных. Но против соерницы, которая ни на минуту не теряла уверенности в своей способности обыграть Диану. Две последние подачи Шнайдер - просто инфарктные. Переиграла на морально-волевых соперницу.

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Тут, правда, вопро сам собой всплывает: как дальше-то опять без тренера? :rolling_eyes:

    10.05.2025

  • hant64

    Да, Жаклин была неплоха, факт. Я даже немного удивлён был такой её хорошей игре.

    10.05.2025

  • hant64

    Диана, что с тобой случилось? А где же 6:0; 6:0? Удивила:grin:

    10.05.2025

  • Николай Шибаев

    Очень красивую победу одержала Диана!

    10.05.2025

  • krinf15

    Следил только по текстовой трансляции, но от этого радость от победы Дианы никак не меньше! Теперь главное, чтобы на пару через пару))) часов силёнок хватило!

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Местами просто с блеском. Молодец. Соперницу тоже похвалил бы, упиралась и тоже, местами, здорово играла. Диана в важные моменты.. собирала себя в кучку и выигрывала эти моменты, одних брейков сколько отыграла! Зачёт, короче) Надеюсь этот танчик переедет и Пегулу)

    10.05.2025

  • Демеч

    Очень неплохо играла румынка,но какова Диана! Провела матч классно и разнообразно, в нужный момент подавала эйсы,чего стоит выигрыш третьего гейма тремя подряд, и заслуженно победила!

    10.05.2025

  • Кот-матрос

    Диана молодчина, хотя не без проблем справилась с румынской красоткой.

    10.05.2025

    • Жабер — о перспективах Андреевой: «Она выиграет много-много турниров «Большого шлема»

    Свентек проиграла Коллинз в третьем круге «тысячника» в Риме

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости