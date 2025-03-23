Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

23 марта, 16:50

Диана Шнайдер: «Вся Россия ждет, когда Мирре подарят собаку»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в паре на больших турнирах, в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером в Майами ответили на вопрос, что их восхищает и раздражает друг в друге.

Андреева: — Какие откровенные у вас вопросы, ха-ха! Восхищает то, что Диана всегда играет без страха. Неважно, какой счет, но я знаю: если меня чуть-чуть зажмет, нервы будут шалить, я просто оставляю мяч и уверена, что она что-нибудь с ним сделает — и, скорее всего, забьет его. Я учусь этому качеству, чтобы тоже при нервном счете, если ее чуть-чуть подзажмет, тоже могла помочь. А что раздражает... Не знаю. Сложно сказать, ха-ха. Надо подумать.

Шнайдер: — Давай думай, а я пока о тебе скажу! Знаю, что Мирра в самый ответственный момент подаст. И хорошо подаст! Вообще, когда смотрю ее одиночные матчи, всегда в восторге от того, как она предугадывает игру соперника. Всегда знает, куда бежать, что соперник сделает. Любой мяч Мирра может вернуть в корт — и я тоже пытаюсь этому научиться.

— Так надумали что-то о том, что раздражает?

Андреева: — Не придумала! Пока — ничего!

Шнайдер: — А я жду ее собаку! (Обе хохочут.) Мы столько говорим об этой собаке, а ее все нет. Мне кажется, уже не только я, а вся Россия ждет!

Андреева: — Все в процессе!

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер.Мирра болеет за «Лейкерс», Диана — за «Акрон». Интервью с двумя юными топ-теннисистками

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Читайте также
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AlexM

    Безусловно, Мирра уже давно заслужила своими результатами на теннисных кортах, собаку.

    23.03.2025

  • Alexander Loginov

    Идет по зоорынку мужик с медведем. - Почем медведь? -Я не продаю. Я ищу того мудака, у которого в проршлом году хомячка купил.

    23.03.2025

    • Андреева и Шнайдер хотели бы накануне «Ролан Гаррос» сходить в Диснейленд

    Александрова и Стирнс вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости