Диана Шнайдер: «Вся Россия ждет, когда Мирре подарят собаку»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в паре на больших турнирах, в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером в Майами ответили на вопрос, что их восхищает и раздражает друг в друге.

Андреева: — Какие откровенные у вас вопросы, ха-ха! Восхищает то, что Диана всегда играет без страха. Неважно, какой счет, но я знаю: если меня чуть-чуть зажмет, нервы будут шалить, я просто оставляю мяч и уверена, что она что-нибудь с ним сделает — и, скорее всего, забьет его. Я учусь этому качеству, чтобы тоже при нервном счете, если ее чуть-чуть подзажмет, тоже могла помочь. А что раздражает... Не знаю. Сложно сказать, ха-ха. Надо подумать.

Шнайдер: — Давай думай, а я пока о тебе скажу! Знаю, что Мирра в самый ответственный момент подаст. И хорошо подаст! Вообще, когда смотрю ее одиночные матчи, всегда в восторге от того, как она предугадывает игру соперника. Всегда знает, куда бежать, что соперник сделает. Любой мяч Мирра может вернуть в корт — и я тоже пытаюсь этому научиться.

— Так надумали что-то о том, что раздражает?

Андреева: — Не придумала! Пока — ничего!

Шнайдер: — А я жду ее собаку! (Обе хохочут.) Мы столько говорим об этой собаке, а ее все нет. Мне кажется, уже не только я, а вся Россия ждет!

Андреева: — Все в процессе!