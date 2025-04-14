Шнайдер и Кудерметова сыграют в первом круге турнира в Штутгарте

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова сыграют в первом раунде турнира WTA в Штутгарте (Германия) в понедельник, 14 апреля. Матч начнется ориентировочно в 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Шнайдер — Кудерметова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Узнать результат игры Шнайдер — Кудерметова можно в теннисном матч-центре и разделе WTA сайта «СЭ».

27-летняя Вероника Кудерметова — 51-я ракетка мира. 21-летняя Диана Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге.