Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

14 апреля, 19:15

Диана Шнайдер — Вероника Кудерметова: трансляция матча турнира WTA в Штутгарте

Шнайдер и Кудерметова сыграют в первом круге турнира в Штутгарте
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова сыграют в первом раунде турнира WTA в Штутгарте (Германия) в понедельник, 14 апреля. Матч начнется ориентировочно в 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Шнайдер — Кудерметова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Узнать результат игры Шнайдер — Кудерметова можно в теннисном матч-центре и разделе WTA сайта «СЭ».

27-летняя Вероника Кудерметова — 51-я ракетка мира. 21-летняя Диана Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге.

Теннис
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
Читайте также
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил минское «Динамо» в овертайме
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева сыграет с сестрой в первом круге турнира в Штутгарте

Хромачева и Носкова обыграли Блинкову и Грачеву на турнире в Руане

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости