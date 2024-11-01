Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гонконге

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Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира WTA в Гонконге в трех сетах победила представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс — 6:0, 6:7 (4:7), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

За выход в финал россиянка сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Бернарда Пера (США).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:0, 6:7 (4:7), 6:2