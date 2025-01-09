Шнайдер: «Федерер такой эстет, на него приятно смотреть»

Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала победителя 20 турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера эстетом.

«Не скажу, что у меня есть какой-то кумир из женского тенниса. Я не очень его смотрела. Что касается мужского — конечно, всем нравится Роджер Федерер. Он такой эстет, на него приятно смотреть», — цитирует ТАСС Шнайдер.

43-летний Федерер за карьеру выиграл 103 титула ATP и занимает второе место в истории по числу выигранных матчей и турниров.