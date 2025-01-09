Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:15

Шнайдер: «Федерер такой эстет, на него приятно смотреть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала победителя 20 турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера эстетом.

«Не скажу, что у меня есть какой-то кумир из женского тенниса. Я не очень его смотрела. Что касается мужского — конечно, всем нравится Роджер Федерер. Он такой эстет, на него приятно смотреть», — цитирует ТАСС Шнайдер.

43-летний Федерер за карьеру выиграл 103 титула ATP и занимает второе место в истории по числу выигранных матчей и турниров.

Источник: ТАСС
Теннис
Диана Шнайдер
Роджер Федерер
Читайте также
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касаткина обыграла Джонс во втором круге турнира в Аделаиде

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости