Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:40

Теннисистка Шнайдер: «Из-за всей этой ситуации в мире боялась, что не смогу играть»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

110-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала в интервью «СЭ», почему решила начать обучение в Университете Северной Каролины в США.

— Еще в середине года я была категорически против этого, пока не начали присылать всякие письма с отказами от турниров и закрывать границы. Затем на «Ролан Гаррос» тренер мне сказал, что мы с тобой больше не работаем. Я осталась без тренера, без какого-то клуба, где могу тренироваться. А тренеры из колледжа давно со мной общались. Я знала, что это хороший университет, что он в топ-5 в США. Во время «Ролан Гаррос» мы продолжили общение.

Я очень сильно устала от составления тренировочного процесса в России. Приезжаешь — тренироваться не с кем, кортов нет, спарринг-партнеров нет. В суматохе начинаешь искать вечером. А что делать на тренировке? Тренера же нет. Начинаешь какое-то задание себе еще придумывать. И так каждый день. Меня это достало.

Также из-за всей этой ситуации в мире я боялась, что не смогу играть, что WTA и ITF скажут: «Все! Мы устали от петиций украинских игроков, чтобы русским не давали играть. Поэтому мы вас не допускаем ни к каким турнирам». Что я тогда буду делать? Оставаться в России и с кем-то играть было бы очень сложно, да еще и без тренера. Это меня немножко напрягло. Я подумала, что лучше поеду в колледж и, даже если нам не разрешат играть, все равно смогу там тренироваться и переждать. А когда все восстановится, смогу вернуться в тур, не потеряв свой уровень.

Диана Шнайдер. Диана Шнайдер: «Меня часто спрашивают: «Почему ты не Шнайдерова?»
Теннис
Диана Шнайдер
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Шнайдер рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за санкций

Навратилова считает, что в 2023 году никто не сможет сместить Свентек с первой строчки рейтинга
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости