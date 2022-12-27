Теннисистка Шнайдер: «Из-за всей этой ситуации в мире боялась, что не смогу играть»

110-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала в интервью «СЭ», почему решила начать обучение в Университете Северной Каролины в США.

— Еще в середине года я была категорически против этого, пока не начали присылать всякие письма с отказами от турниров и закрывать границы. Затем на «Ролан Гаррос» тренер мне сказал, что мы с тобой больше не работаем. Я осталась без тренера, без какого-то клуба, где могу тренироваться. А тренеры из колледжа давно со мной общались. Я знала, что это хороший университет, что он в топ-5 в США. Во время «Ролан Гаррос» мы продолжили общение.

Я очень сильно устала от составления тренировочного процесса в России. Приезжаешь — тренироваться не с кем, кортов нет, спарринг-партнеров нет. В суматохе начинаешь искать вечером. А что делать на тренировке? Тренера же нет. Начинаешь какое-то задание себе еще придумывать. И так каждый день. Меня это достало.

Также из-за всей этой ситуации в мире я боялась, что не смогу играть, что WTA и ITF скажут: «Все! Мы устали от петиций украинских игроков, чтобы русским не давали играть. Поэтому мы вас не допускаем ни к каким турнирам». Что я тогда буду делать? Оставаться в России и с кем-то играть было бы очень сложно, да еще и без тренера. Это меня немножко напрягло. Я подумала, что лучше поеду в колледж и, даже если нам не разрешат играть, все равно смогу там тренироваться и переждать. А когда все восстановится, смогу вернуться в тур, не потеряв свой уровень.