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Шнайдер: «В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер объяснила, почему для нее было важно тренироваться в университете Северной Каролины.

«У меня не было и до сих пор нет тренера. У меня нет тренировочной базы, куда я могла бы поехать и потренироваться. Тренеры в университете знали, что я хочу стать профессионалом, и не возражали. Но они сказали, что могут помочь мне улучшить игру и стиль. Мы решили, что посмотрим через год. Если я поднимусь близко к топ-100, то мне разрешат выступать на профессиональном уровне. Если же на какое-то время задержусь в районе 250-го места, то продолжу тренироваться с ними, пока не буду готова», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

Профессиональная карьера 19-летней спортсменки началась в мае на «Ролан Гаррос». Она поставила цель закончить год в топ-50, а сейчас хочет найти постоянного тренера.

«Мне нужен человек, который будет видеть мою игру и улучшать мои сильные стороны, а также превращать мои слабости в преимущества. И человек, с которым я почувствую связь: нужно, чтобы ему нравилась я, то, как веду себя на корте и за его пределами, и чтобы я ему доверяла. В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже», — сказала Шнайдер.

18 июля Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA 250 в Будапеште, где сыграет с россиянкой Марией Тимофеевой.

Источник: WTA
Теннис
Диана Шнайдер
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