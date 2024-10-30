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Сегодня, 15:54

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон во втором круге турнира в Гонконге — 6:4, 6:1.

Игра продлилась 1 час 9 минут. Шнайдер четырежды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 возможных. У австралийки 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк.

В четвертьфинале соревнований Шнайдер встретится с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кристина Букша (Испания).

Диана Шнайдер
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