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Сегодня, 09:50

Диана Шнайдер поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второе место в списке занимает Ига Свентек из Польши, на третьей строчке — американка Коко Гауфф.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая идет на девятом месте. Диана Шнайдер, выигравшая 3 ноября турнир в Гонконге, поднялась на 12-ю строчку, что является лучшим показателем в карьере спортсменки. Анна Калинская опустилась с 11-го на 14-е место.

Рейтинг WTA от 4 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9016 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7970

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5144

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3664

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368

10 (11). Дэниэлл Коллинз (США) — 3176...

12 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2895...

14 (11). Анна Калинская (Россия) — 2743...

16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578...

25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...

28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796...

35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...

63 (63). Камила Рахимова (Россия) — 990...

67 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947...

76 (75). Анна Блинкова (Россия) — 893...

77 (76). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...

Теннис
Диана Шнайдер
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